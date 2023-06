Zaniolo al Milan? L’agente si espone: “Sarebbe la squadra perfetta”

Secondo quanto è emerso di recente, a seguito delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’agente di Zaniolo, il fantasista del Galatasaray potrebbe avere un futuro in maglia rossonera.

Situazione Zaniolo nel prossimo anno e probabili prospettive di mercato: queste, le priorità di Claudio Vigorelli durante un’intervista rilasciata a TVPlay.

Milan su Zaniolo, parla Vigorelli

Vigorelli ha cominciato il suo discorso esprimendo una velata insoddisfazione riguardo l’esperienza del suo cliente in Turchia che, secondo quanto riportato, non avrebbe permesso al calciatore di esprimere al meglio le proprie capacità. Per questo l’agente, interrogato su quale fosse la sua posizione riguardo un’eventuale offerta da parte dei rossoneri, si è dimostrato propenso ad accogliere la possibilità.

Certo, la sessione di mercato è ancora lunga, ma se dovessero arrivare offerte concrete, Vigorelli sarebbe pronto a prenderle subito in considerazione. Allo stesso tempo però è smentita dallo stesso agente la voce che vedeva un imminente incontro tra Zaniolo e il Galatasaray per discutere del suo futuro, in quanto l’obiettivo primario resta ancora la Champions League.