Zoe Cristofoli e le Goleador, che passione: il morso alla caramella è imperdibile (FOTO)

Zoe Cristofoli, in attesa di poter riabbracciare Theo Hernandez, continua a dare spettacolo sui social network: la foto è imperdibile.

La stagione è ormai terminata ed ora per i giocatori del Milan non impegnati nelle rispettive nazionali è tempo di pensare alle vacanze, da trascorrere insieme alle proprie famiglie e agli amici. Theo Hernandez, dal canto suo, dovrà attendere ancora qualche giorno. Il Ct della Francia Didier Deschamps, infatti, lo ha convocato per le sfide di qualificazione all’Europeo contro Gibilterra e la Grecia. In attesa di poter riabbracciarlo, la compagna Zoe Cristofoli sta continuando a dare spettacolo sui social network.

L’influencer ed indossatrice, come noto, è legata dal punto di vista sentimentale al terzino rossonero da ormai diversi anni. Il loro primo incontro risale al 2020 e da quel momento, di fatto, non si sono più lasciati diventando una delle coppie più fotografate e paparazzate dello star system italiano. Nel 2022 hanno annunciato la nascita del figlio, a cui è stato dato il nome di Theo Junior. Un lieto evento che ha ancor di più cementificato l’amore che continua ad unirli. La presenza della modella classe 1996 allo stadio San Siro è costante. Idem quella su Instagram.

Sulla piattaforma Zoe è una delle personalità più seguite, come testimoniato dal numero dei follower (1.2 milioni) e dai tanti commenti che appaiono sotto le foto pubblicate. Le interazioni con gli utenti sono costanti e proprio nelle scorse ore la ragazza originaria di Verona ha deciso di mandarli in estasi. In che modo? Attraverso una particolare storia di Instagram, in cui la si vede mangiare una Goleador.

Zoe Cristofoli e il morso alla Goleador, fan in delirio

Nell’immagine postata la compagna di Theo Hernandez, con indosso una canottiera bianca che mette in evidenza le sue forme, tiene in mano un’intera confezione delle famose caramelle. Il tutto, accompagnato da una didascalia: “Chi non è pazzo per..“. L’instantanea proposta, come detto, è stata molto apprezzata dagli internauti con l’influencer che, in seguito, ne ha pubblicate altre in compagnia del figlio. Le vacanze sono vicine ed è già certo che il futuro della coppia continuerà ad essere a Milano.

Theo Hernandez infatti, grazie al recente rinnovo di contratto fino al 2026 a 4 milioni netti all’anno più bonus, è stato blindato dalla dirigenza rossonera che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. La sua stagione è stata positiva (4 gol e 5 assist in 45 apparizioni complessive) ma nella prossima l’ex Real Madrid conta di fare ancora meglio e mettere a referto numeri maggiori.