Zoe Cristofoli, tatuaggi e lato A… esplosivo: il giro in barca è bollente (FOTO)

Tempo di vacanze per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. L’ultima foto dell’influencer e modella manda in estasi il popolo di Instagram.

La stagione appena conclusasi non ha consentito di mettere in bacheca trofei ma la semifinale di Champions League ed il fatto di aver strappato il pass valevole per la prossima edizione della kermesse consentono di valutare comunque in maniera positiva il cammino fatto dal Milan. La compagnia si ritroverà al centro sportivo per l’inizio del raduno il 10 luglio. Ora, per i componenti della rosa rossonera, è tempo di godersi le meritate vacanze estive in compagnia delle rispettive famiglie. Theo Hernandez, ad esempio, le trascorrerà insieme a Zoe Cristofoli e al piccolo Theo Junior.

Il terzino ha messo a segno 4 gol e 5 assist in 45 apparizioni complessive, dimostrando di essere una delle principali colonne portanti della squadra allenata da Stefano Pioli. Una presenza costante nell’undici titolare il cui rendimento ha attirato, come riportato nei giorni scorsi da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’interesse del Manchester United alla ricerca di nuovi cursori di fascia da regalare ad Erik ten Hag. I Red Devils nel ruolo hanno già Luke Shaw (in scadenza nel 2027) ma le performance altalenanti dell’ex Southampton hanno spinto la dirigenza inglesi a mettersi a caccia di un eventuale sostituto.

La scelta è ricaduta proprio su Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto valevole fino al 2026 a 4 milioni netti all’anno più 500 mila euro di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Le voci di mercato, in ogni caso, non preoccupano il management rossonero non intenzionato a privarsi dell’ex Real Madrid (valutato intorno ai 60 milioni). Salvo sorprese, quindi, il suo futuro continuerà ad essere a Milano. Città molto amata anche dalla sua compagnia.

Zoe Cristofoli da spettacolo su Instagram

I due, incontratisi per la prima volta nel corso di una cena di amici comuni, sono legati dal punto di vista sentimentale dal 2020. Due anni più tardi hanno dato al mondo il primo figlio, che ha ulteriormente rafforzato la loro unione. Zoe, oltre ad essere la compagnia di Hernandez, è conosciuta però per essere anche un’influencer molto apprezzata sui social network dove spesso pubblica foto che lasciano poco spazio all’immaginazione.

In una recente storia di Instagram, ad esempio, la si vede indossare, a bordo di una barca un bikini che mette ben in risalto il suo Lato A. L’instantanea, postata in bianco/nero, ha mandato in estasi i numerosi follower della ragazza classe 1996 originaria di Verona tempestandola di commenti e like.