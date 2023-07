Nuovo stadio Milan, Scaroni a sorpresa: “Vedo la luce in fondo al tunnel”

In casa Milan, oltre al calciomercato, continua a tenere banco il tema del nuovo stadio. Paolo Scaroni è da mesi in prima linea per la costruzione del nuovo impianto e avrebbe già individuato l’area per accelerare i tempi di realizzazione.

Infatti, in queste settimane il club rossonero ha dovuto lavorare soprattutto sul fronte mercato, che ha visto diversi calciatori come Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders entrare e altri come Sandro Tonali uscire.

Il presidente rossonero ha parlato in occasione della presentazione del rinnovo dello sponsor Banco BPM, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Milan, Scaroni sul nuovo stadio: “Questa saga mi sta logorando”

“Ho dedicato molto tempo ed energie alla questione stadio, questa saga mi sta logorando. Non sono abituato ad utilizzare le mie forze senza arrivare alla meta e non ho combinato niente. Sul piatto ci sono 2-3 iniziative, che per me possono andar bene. Non voglio anticiparvi notizie ora, ma inizio a vedere la luce in fondo al tunnel”.

Delle dichiarazioni molto importanti, che destano speranza per la costruzione del nuovo impianto di gioco che potrebbe ospitare le migliori partite del panorama calcistico europeo.