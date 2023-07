Calciomercato Milan, occhi dall’Arabia per il titolare rossonero: la situazione

La preparazione estiva è fondamentale per riprendere confidenza con il rettangolo di gioco, per provare nuovi schemi e per trovare la giusta alchimia fra vecchi giocatori e nuovi acquisti.

Questo, dunque, lo spirito della tournée statunitense del Milan che, nonostante la sconfitta rimediata contro il Real Madrid per 3-2, ha trovato un gruppo compatto e in grado di saper far integrare in fretta le aggiunte di mercato ai veterani.

Bennacer in Arabia? La notizia!

Uno dei giocatori chiave che, però, dovrà stare fermo ai box è sicramente Ismael Bennacer. L’algerino, infatti, è reduce dalla rottura del crociato anteriore che lo costringerà a stare fermo almeno fino a novembre/dicembre.

Intanto su di lui, nonostante l’infertunio, si aprono nuove voci di mercato. In particolare questo il teeet di Djrllit sul suo futuro: “L’Arabia Saudita ha individuato e contattato Ismaël Bennacer per un possibile arrivo nella Saudi Pro League

Il giocatore non sarebbe nel mirino per quest’estate, ma, piuttosto, a partire dal prossimo inverno“