Ad un passo dall’addio al Milan: le squadre in pole per il suo acquisto

In casa Milan non ci sono solo ingressi, occhio alle uscite. Un giocatore è vicino all’addio. Su di lui due club, uno è di Serie A!

Sportiello, Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders sono i nomi dei primi acquisti in casa Milan. La società sta trattando almeno un’ala destra ed una punta di ruolo, ma occhio alle opportunità che il mercato offre. Non solo entrate, attenzione anche alle uscite.

Si fa calda la pista di alcuni calciatori in uscita dal club. Negli ultimi giorni è rimbalzato fortemente il nome di Fodé Ballo-Touré verso una nuova esperienza. Il senegalese non è risultato mai decisivo nel progetto del Milan, trovando poco spazio a disposizione. Adesso il calciatore è intenzionato a lasciare durante questa sessione di mercato. Due club sul giocatore, occhio all’interesse della Serie A. Potrebbe restare in Italia!

Futuro in Serie A per il senegalese?

L’avventura al Milan del 26enne terzino è ai titoli di coda. Secondo La Gazzetta dello Sport, le opzioni sul futuro del giocatore sono, al momento, due. Stefano Pioli l’aveva già escluso dalla tournée estiva negli Stati Uniti non convocandolo. Restano due opzioni adesso per lui: Ligue 1 e Serie A.

Dalla Francia ci pensa il Nizza, club di metà classifica (nono lo scorso anno) del massimo campionato francese. In Italia ci pensa il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno bisogno di innesti sulle fasce. Cambiaso è tornato alla Juventus una volta terminato il prestito, stesso destino per Kyriakopoulos (del Sassuolo) con la fascia sinistra rimasta completamente scoperta. Il Bologna ci proverà e chissà se il destino di Ballo-Touré non parli ancora italiano.