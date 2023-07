Addio Milan: cessione in dirittura d’arrivo, non ci sono più dubbi

Uno degli obiettivi della dirigenza rossonera è quello di sfoltire la rosa, cedendo magari quei calciatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli

Il calciomercato del Milan avanza spedito. Tra cessioni, acquisti e trattative in stato avanzato il duo Moncada-Furlani sta lavorando sodo, giorno e notte. Uno degli obiettivi della società è quello di consegnare nelle mani di Stefano Pioli una rosa competitiva, sotto tutti i punti di vista.

La nuova stagione è dietro l’angolo, manca ormai soltanto un mese: a Milanello negli ultimi giorni ci sono state diverse presentazioni dei volti nuovi. L’ultimo, in ordine di tempo, potrebbe essere Noah Okafor. Il club rossonero è ai dettagli con il Salisburgo: Pioli avrà presto un vice Giroud di tutto rispetto.

Puntare su delle seconde linee di qualità: è questo il diktat della dirigenza. Gli esuberi nella rosa rossonera sono diversi, il Milan però ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro a tutto il gruppo, non convocando per la tourneé negli Stati Uniti quei calciatori non ritenuti idonei al progetto tecnico e sportivo.

Tra gli esclusi per la spedizione estiva, spiccano i nomi di Ante Rebic e Divock Origi: entrambi hanno deluso nella passata stagione, entrambi potrebbero lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. Così come Fode Ballo-Touré: il terzino rossoneri non rientra nei piani di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, cessione ad un passo

L’avventura di Fode Ballo-Touré al Milan potrebbe concludersi nel corso di questa sessione di calciomercato. Il laterale francese non ha mai realmente convinto allenatori e tifosi quando è stato chiamato in causa: sostituire un punto fermo della rosa come Theo Hernandez, non sarebbe stato semplice per nessuno.

Proprio per questa ragione il Milan sta valutando una sua cessione: lo spazio a disposizione del classe 1997, è davvero poco. Pioli ne è perfettamente a conoscenza e, proprio per questo motivo, avrebbe deciso di “tagliarlo” fuori.

Su Ballo-Touré c’è l’interesse della Serie A, ma non solo. All’estero il Fulham semba essere la squadra in vantaggio rispetto alle altre. In Italia, invece, il francese è seguito principalmente dal Bologna. Thiago Motta lo apprezza, i rossoblu cercano un calciatore di fascia dopo i ritorni nei loro rispettivi club: Cambiaso alla Juventus e Kyriakopoulos al Sassuolo.

L’interesse del Bologna c’è, il Milan farà di tutto per provare a cedere il terzino in queste settimane per puntare, magari, su un profilo più giovane. In totale, in due stagioni, solo 20 presenze complessive e un gol, contro l’Empoli al Castellani per tre punti pesantissimi nella passata stagione in ottica Scudetto.