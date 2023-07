Addio Tonali, il Milan accelera per il sostituto: la situazione

Dopo l’ufficialità di Tonali la dirigenza del Milan valuta diversi profili per il centrocampo

L’ufficialità è arrivata da pochi minuti, Sandro Tonali lascia ufficialmente il Milan e l’ambiente rossonero per trasferirsi in Inghilterra al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, che lo rendono il calciatore italiano più pagato di sempre.

Al calciatore un contratto importantissimo fino al 2029 con un ingaggio monstre da 7 milioni di euro netti a stagione.

Moncada e Furlani, a questo punto, sono a lavoro per cercare di trovare un sostituto adatto alle esigenze di Stefano Pioli, che in quella zona di campo ha bisogno disperato di nuovi colpi.

Calciomercato Milan, novità importante su Frattesi: la situazione

Tanti sono i nomi accostati al Milan in quest’ultimo periodo, da Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio chiede non meno di 40 milioni di euro, Yunus Musah del Valencia, attenzionato anche da altri club europei, ma il giocatore che fa più gola dalle parti di Milanello è sicuramente Frattesi, sul quale ci sono le attenzioni anche di Juventus ma soprattutto Roma e Inter.

In particolare, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan è pronto ad inserirsi concretamente nella corsa per il gioiello neroverde tanto che nella giornata di domani potrebbe andare in scena un possibile incontro tra il club rossonero e quello emiliano per parlare del centrocampista.