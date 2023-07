Affondo Milan per Chukwueze, il Villarreal apre alla cessione: cosa manca per chiudere

Il Milan fa sul serio per Chukwueze: nelle ultime ore i contatti si sono intensificati e la svolta potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Sembra essere proprio l’esterno nigeriano destinato ad occupare l’ultimo posto disponibile per gli extracomunitari.

Sono settimane che i rossoneri seguono Chukwueze, ma il Villarreal ha fin da subito alzato il muro, chiedendo una cifra spropositata considerando il contratto in scadenza nel 2024.

Adesso però le cose sono cambiate, con l’esterno che spinge forte per l’approdo in rossonero.

Chukwueze vuole il Milan: le ultime sull’operazione

Il Villarreal non chiede più 35 milioni per la cessione, il presidente si è convinto a lasciar andare il proprio giocatore ad una cifra inferiore, seppur non di tanto.

Secondo Tuttosport, i prossimi giorni saranno decisivi per limare ogni dettaglio. Con il giocatore invece l’accordo già c’è: ad attenderlo un pluriennale da 4 milioni a stagione.