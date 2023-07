Ancora in Serie B: dal Milan al Bari

Nel Milan allenato da Stefano Pioli, in attesa dell’arrivo di un attaccante centrale, nei prossimi giorni si potrebbe registrare un’altra partenza.

Con la compilazione del calendario e l’inizio dei primi ritiri, di fatto, è iniziata la nuova stagione calcistica. Tra le squadre in cui ci sono stati più cambiamenti in queste prime settimane di mercato bisogna sicuramente inserire il Milan. Nel club rossonero, infatti, c’è stato uno stravolgimento sia dal punto di vista del quadro dirigenziale che da quello del parco giocatori.

Per il primo, come noto, Gerry Cardinale ha sostituito Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Mentre nella squadra di Stefano Pioli bisogna registrare sia l’addio di Zlatan Ibrahimovic (ritiratosi al termine dello scorso campionato) che di Sandro Tonali (ceduto in Premier League al ricchissimo Newcastle per circa 75 milioni di euro).

Tuttavia, ovviamente, il Milan è attivo anche dal punto di vista degli arrivi, visto che sono stati prelevati dal Chelsea, per circa 40 milioni di euro totali, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic . Il club rossonero è ora alla ricerca di nuovo centravanti da poter affiancare ad Olivier Giroud, ma la prossima operazione di mercato potrebbe riguardare un’altra partenza.

Il Milan l’ha venduto: via in prestito in B

Il Bari sarà la prossima squadra di Marco Nasti. Ci avevano provato altre società, fra cui anche il Venezia, ma a spuntarla è stata invece il club di De Laurentiis. L’attaccante italiano si trasferisce in Puglia con la formula della cessione a titolo temporaneo, così come è accaduto l’anno scorso con il Cosenza.

Marco Nasti ha infatti giocato in prestito nel team calabrese, dove è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata ai play-out contro il Brescia. Il centravanti ha di fatto segnato 5 gol nelle 27 partite giocate l’anno scorso con la maglia rossoblù, di cui una di questa proprio nel match nel play-out di andata tra il suo Consenza e le ‘rondinelle’.

Il Milan, oltre a Marco Nasti, potrebbe cedere in prestito nei prossimi giorni un altro giovane attaccante, ma questa volta in Serie A. Il Genoa dell’ex rossonero Alberto Gilardino neopromosso, infatti, sta facendo sul serio per portare in rossoblù Lorenzo Colombo . Quest’ultimo, dopo l’ottima stagione trascorsa nel Lecce, dove ha segnato anche il rigore decisivo per la salvezza aritmetica dei salentini, la piazza genoana potrebbe rappresentare l’occasione per compiere il salto definitivo verso una piena maturità.