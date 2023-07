Ballo Touré pedina di scambio? Tentativo col club di Serie A

Il Milan continua a lavorare con diversi club in ottica calciomercato, Ballo Touré potrebbe diventare pedina di scambio.

Il mercato del Milan non è caratterizzato solo da entrato, bensì anche da uscite. Dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovic e l’addio di Sandro Tonali, i rossoneri vorrebbero liberarsi di alcuni esuberi come Rebic, Origi e Ballo Touré.

Finora sono stati diversi anche gli acquisti. Infatti, il Milan ha bussato alla porta del Chelsea ben due volte visti gli arrivi di Pulisic e Loftus Cheek, mentre è stato annunciato anche Reijnders. I rossoneri cercano ancora un attaccante sul mercato e potrebbe arrivare Musah a centrocampo.

Asse Milan-Bologna, si riapre la pista Dominguez? Le ultime

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino senegalese si sta avvicinando molto al Bologna e tra i due club potrebbe nascere un affare che comprenderebbe più di un calciatore.

Infatti, l’osservato speciale è Nicolas Dominguez, nonostante al momento non rappresenta una priorità per il club rossonero. La possibilità che venga preso in considerazione in futuro c’è e nei prossimi giorni l’asse Bologna-Milano potrebbe diventare molto caldo.