Calciomercato, il Milan prepara la cessione: incasso da 10 milioni

Il Milan dopo aver effettuato un ottimo calciomercato in entrata, che potrebbe regalare ancora sorprese, sta pensando anche a compiere alcune cessioni. I calciatori considerati esuberi infatti sono alla ricerca di una nuova collocazione, così da permettere al club rossonero di alleggerire il monte ingaggi.

La prima partenza ormai certa sembrerebbe quella di Ante Rebic, l’attaccante croato in passato molto utile a Stefano Pioli era ormai ai margini del progetto tecnico del mister parmense. Per lui è pronta una nuova avventura in Turchia con la maglia del Besiktas. Tra gli altri è ai saluti anche Divock Origi, arrivato con discreto entusiasmo ha deluso le aspettative, per lui si prospetta un passaggio in Arabia Saudita. Sulla lista dei cedibili figurerebbero anche i più giovani De Ketelaere e Adli.

Sondaggio per Adli: il Milan ha fatto la sua valutazione

Nella fattispecie l’Eintracht Francoforte avrebbe effettuato un sondaggio per Adli, centrocampista francese arrivato al Milan nell’estate del 2022 (dopo un ulteriore anno in prestito al Bordeaux) e che non ha trovato molto spazio nel corso dell’ultima ed unica stagione fatta con il Diavolo. La dirigenza del club rossonero sarebbe ben disposta ad ascoltare eventuali offerte della compagine tedesca ed avrebbe già stabilito la cifra necessaria per far partire il classe 2000.

Il Milan per dare via a titolo definitivo l’ex giocatore del Bordeaux vorrebbe una cifra vicina agli 8/10 milioni di euro. Per acquistarlo il Diavolo aveva sborsato infatti 8,5 milioni di euro. Per non effettuare una minus valenza i pretendenti dovrebbero quindi raggiungere quella somma. Altrimenti non è da escludere una possibile partenza in prestito. Il 23enne potrebbe così effettuare un’esperienza in un club importante fuori dall’Italia dove troverebbe più spazio. Al momento infatti il centrocampo di Pioli è ricco di elementi e non è da escludere che possa arrivarne anche un altro.

Nella stagione 2022/2023 Adli ha collezionato appena 6 presenze campionato, mentre tra Coppa Italia, Champions League (non presente in lista) e Supercoppa Italiana non può vantare alcuna apparizione. In Ligue One era reduce da una stagione con 8 assist all’attivo, a conferma di una qualità tecnica più che discreta. Al momento però il suo futuro sembrerebbe lontano dal Milan, almeno per i prossimi dodici mesi. Resta anche da capire quale sarà il futuro di De ketelaere investimento ancor più importante rispetto a quello del franco algerino, che con molto più possibilità non ha mai dimostrato il suo valore.