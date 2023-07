Calciomercato, il Milan prepara le cessioni: Pioli non li vuole

Il tecnico dei Rossoneri sta scegliendo in questi giorni i giocatori che partiranno per la tournée americana, cinque saranno gli esclusi.

La stagione 2023/24 del Milan sta per iniziare. Il Diavolo è senza dubbio tra le squadre più attive sul fronte mercato, ma ora si avvicina il momento di scendere in campo. Venerdì i ragazzi di Stefano Pioli partiranno per gli Stati Uniti, dove il 23 luglio inizierà ufficialmente la loro tournée. Prima però il tecnico ex Fiorentina deve decidere quale sarà l’organico che prenderà parte al torneo e non sembrano mancare gli esclusi illustri.

Al momento sembrano essere cinque i calciatori che non voleranno oltre oceano: Divock Origi, Ante Rebic e Fodé Ballo-Toure, Marko Lazetic e Mattia Caldara. Una scelta che manderebbe un chiaro segnale anche in chiave mercato con i tre Rossoneri che potrebbero essere accompagnati all’uscita.

Milan negli Stati Uniti: cinque restano a Milanello

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il matrimonio tra Divock Origi e il Milan sarebbe già giunto al termine. Il belga sicuramente non prenderà parte alla tournée americana, girano voci di possibili interessamenti da parte di club turchi e inglesi, ma per ora nulla di concreto. Come riporta la Rosea, la stessa sorte dovrebbe capitare anche ad Ante Rebic.

Gli altri probabili esclusi sono Fodé Ballo-Toure, che potrebbe restare in Serie A passando al Bologna di Thiago Motta, Marko Lazetic, pronto ad un nuovo prestito dopo quello in Austria all’Altach e Mattia Caldara, tornato (solo in via temporanea) dal prestito allo Spezia.

Tournée americana: le gare in programma del Milan

Dopo quattro anni il Milan è pronto a fare ritorno negli USA, l’esordio di Christian Pulisic con la sua nuova maglia avverrà proprio a casa sua. I Rossoneri prenderanno parte alla Soccer Champions Tour, competizione che vedrà la partecipazione anche di Real Madrid, Barcellona e Juventus. L’avventura americana per il club di via Aldo Rossi inizierà ufficialmente il 23 luglio e terminerà il primo agosto. Di seguito il calendario dei ragazzi di Stefano Pioli:

Real Madrid-Milan – Stadio Rose Bowl, Pasadena, California – domenica 23 luglio

– Stadio Rose Bowl, Pasadena, California – Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson (Los Angeles), California – giovedì 27 luglio

– Dignity Health Sports Park, Carson (Los Angeles), California – Milan-Barcellona – Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada – martedì 1 agosto

Gare di livello per il Diavolo, che avrà modo di confrontarsi con tre delle migliori squadre d’Europa e di iniziare a far salire il contachilometri della squadra prima dell’inizio del campionato e della gara con il Bologna in programma il 21 agosto al Dall’Ara.