Calciomercato, il Milan sfida l’Inter: doppio derby a centrocampo

Rivalità che si infiamma anche durante il calciomercato, con entrambi i club che si contendono due centrocampisti del nostro campionato.

A quanto pare non è bastato l’Euroderby in semifinale, con le compagini milanesi che continuano a darsi battaglia , questa volta fuori dal campo. L’affare Thuram sembra abbia elettrificato l’ambiente, ed adesso è una vera e propria guerra in ottica calciomercato. Il centrocampo è attualmente il campo di battaglia delle due squadre, che hanno stessi obiettivi di mercato. In palio due giovani talenti del nostro campionato, che ci hanno impreziosito con le loro giocate durante le ultime stagioni.

L’edizione odierna di Tuttosport ha delineato il quadro della situazione, facendo il punto sulle trattative e analizzando varie questioni che possano influenzare società e giocatori.

La prima scelta Frattesi: difficile ma non impossibile

La speranza è l’ultima a mollare. Probabilmente è questa la frase che rimbomba dentro la mente dei dirigenti rossoneri riguardo la questione Frattesi. Il matrimonio tra Davide e i nerazzurri poco tempo fa sembrava essere inevitabile ormai, ma al momento non è più sicuro come prima. Un fattore determinante per i nerazzurri è l’uomo in partenza verso l’Arabia Saudita: Marcelo Brozovic. I soldi che provengono dalla sua cessione, serviranno a finanziare l’affare che vede protagonista il centrocampista azzurro.

Il rallentamento della trattativa con gli arabi dovuto alla diminuzione della proposta, si ripercuote su quella con il Sassuolo, dando nel frattempo una chance al Milan di intromettersi. In programma un incontro tra Carnevali e l’ad rossonero Furlani, per vedere se c’è la possibilità di soffiare il colpo ai nerazzurri, anche con l’inserimento di contropartite –Maldini o Colombo-. L’Inter rimane però sempre in pole position, visto che da molto tempo Marotta e Carnevali dialogano per far vestire la maglia nerazzurra al 23enne.

Il talentuoso Samardzic come piano B

Bisogna anche avere un’alternativa, ed il Milan ci ha già pensato. Peccato che anche i cugini abbiano puntato il giovane centrocampista dell’Udinese. Così dopo Frattesi, anche il gioiello serbo Lazar Samardzic è motivo di lotta tra i due club di Milano. In questo caso si parla di cifre che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro, richiesta più bassa rispetto ai 35-40 per il centrocampista del Sassuolo.

Non impossibile né per Inter né per il Milan, che andrebbe a ricoprire questa uscita con una parte del plusvalenza ottenuta dalla vendita di Tonali. Samardzic rimane dietro a Frattesi come priorità, ma risulta un profilo ideale per completare insieme a Loftus-Cheek il centrocampo del Milan.