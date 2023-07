Calciomercato Milan, arrivano conferme: trattativa aperta con il Bayern!

Il Milan spinge per chiudere le trattative presenti sul tavolo e Furlani, ora, lavora per strappare un altro obiettivo.

È un chiaro obiettivo del Milan, altrettanto chiara è la richiesta del Bayern Monaco per il proprio giocatore. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista 21enne della squadra tedesca. Il prezzo è stato fissato e il Milan vuole cercare di portare a Milano il giovane centrocampista che, a quanto pare, è una sicurezza del mercato rossonero ad ora.

Milan-Gravenberch: Furlani al lavoro

Nelle ultime ore Bayern Monaco e Milan sono in contatto per il giocatore olandese, Ryan Gravenberch.

Il club rossonero deve tenere occupato molti fronti per le tante trattative avviate per altrettanti giocatori che sembrerebbero essere in entrata per il calciomercato rossonero. Adesso però si fa sul serio per Gravenberch, ex Ajax dove ha avuto la sua consacrazione.

La valutazione fatta dal club tedesco per il proprio giocatore è di 30 milioni di euro. L’AD del Milan, Giorgio Furlani, è al lavoro per poter abbassare questa cifra e strappare a meno il centrocampista olandese.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci, quindi, colpi di scena su questo fronte.