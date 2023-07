Il calciomercato del Milan in entrata fino a questo momento è a dir poco perfetto, ora l’obiettivo della dirigenza è cedere gli esuberi presenti in rosa.

La sessione di mercato estiva per i tifosi rossoneri ha una duplice faccia: la prima parte è stata a dir poco dura da digerire con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle da un lato e, quasi in contemporanea, l’allontanamento di una bandiera del Milan come Paolo Maldini che, insieme al compagno di viaggio Frederic Massara, era riuscito nell’impresa di riportare i rossoneri sul tetto d’Italia dopo un periodo buio dalle parti di Milanello.

Se durante la prima parte di questa sessione di calciomercato estiva i tifosi avevano dei dubbi ed erano molto preoccupati per il destino del club, ora possono tranquillizzarsi perché la neo-dirigenza dei rossoneri hanno messo a segno ben 8 colpi in entrata ottimi da tutti i punti di vista: calciatori giovani, promettenti che daranno sicuramente il loro contributo alla causa Milan nella prossima stagione che sarà fondamentale per ribadire il proprio status in campionato ma soprattutto in Europa.

Mercato Milan, il Lens su De Ketelaere

Il tecnico Stefano Pioli ora può godersi una squadra, ma soprattutto un centrocampo e un attacco nuovi di zecca che permetteranno all’allenatore di programmare la prossima stagione che per i rossoneri inizierà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna in quello che sarà il primo monday night della stagione di Serie A 2023/2024, un campionato che, al netto dei movimenti di mercato a cui stiamo assistendo, sarà a dir poco entusiasmante.

Ritornando sul calciomercato bisogna sottolineare l’urgenza in casa Milan di piazzare alcuni colpi in uscita, poche ore fa il club ha ufficializzato le cessione dell’attaccante croato Ante Rebic al Besiktas per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ma il centravanti non sarà l’unico che saluterà Milanello, infatti tra i nomi presenti nella lista delle cessioni di Furlani e Moncada ci sono Messias ma soprattutto il belga Charles De Ketelaere.

Il giovane trequartista arrivato la scorsa estate con il peso delle aspettative ha deluso un po’ tutti non riuscendo a esprimersi al massimo delle sue potenzialità ed ora, dopo aver acquistato il calciatore per ben 35 milioni di euro, la neo-dirigenza dei rossoneri vuole cederlo evitando una minusvalenza che peserebbe sulle casse del club.

Ad oggi, considerando anche il mercato in entrata che elimina del tutto il ruolo di trequartista, tutto lascia presagire che il futuro di Charles sia lontano da Milano e tra i vari club interessati al calciatore ci sono gli olandesi del Psv Eindhoven, seguiti dall’Atalanta di Gasperini e, come riportato dalla testata francese di RMC Sport, ci sarebbe l’interesse del Lens, club di Ligue 1, che dovrebbe sostituire il partente Seko Fofana, ora la palla passa al calciatore che dovrà prendere una decisione.