Torna al Bayern Monaco ma è fuori dal progetto: che colpo per Pioli

Dal Bayern Monaco al Milan: non rientra più nei piani del club tedesco. Un altro colpo per Stefano Pioli potrebbe arrivare dalla Germania.

Prosegue la fase di valutazione in casa Milan. Dopo aver incassato la cifra record di 75 milioni di euro dal Newcastle per la cessione di Sandro Tonali, la dirigenza rossonera non ha fretta e vuole muoversi sul mercato con cognizione di causa. La chiave sarà la pazienza, per rinforzarsi al meglio sfruttando le occasioni che capiteranno al momento giusto, così come accaduto nel caso di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista arrivato dal Chelsea avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Tonali, ma non da solo.

Gli introiti derivanti dalla cessione dell’ex centrocampista rossonero, infatti, permetteranno l’acquisto di almeno altri due giocatori in mezzo al campo. I profili presi in considerazione sono i soliti: dalle alternative più low cost rappresentate da Hjulmand e Reijnders, passando per Frattesi, Dominguez e Musah, fino ad arrivare al sogno dei tifosi, ovvero Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, però, sembra quasi inarrivabile, e per questo motivo nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova idea per la mediana di Stefano Pioli.

Milan, Sabitzer in uscita dal Bayern Monaco: nuova idea per il centrocampo

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe verosimilmente pensando ad un possibile assalto a Marcel Sabitzer, centrocampista classe 1994 ed esubero del Bayern Monaco rientrante dal prestito al Manchester United. Il calciatore austriaco non avrebbe fatto le fortune del club bavarese da quando è stato acquistato per 15 milioni di euro nell’estate del 2021 e sarebbe finito sul mercato. In tal senso, Moncada e Furlani sarebbero pronti a tentare un affondo per portarlo a Milano in questa sessione di mercato estiva, soprattutto in caso di mancato arrivo di Daichi Kamada.

Nella sua ultima stagione, dove è passato al Manchester United nel mercato invernale dopo una prima parte di stagione poco positiva al Bayern, non ha brillato in particolar modo con la maglia dei Red Devils: 42 gettoni stagionali, 4 gol e 2 assist tra tutte le competizioni a cui ha partecipato. Riscatto saltato, anche a causa di un infortunio al ginocchio, e ritorno alla base dove, però, non sarebbe ben accetto.

Il giocatore non rientra nei piani di Thomas Tuchel e dovrebbe presto partire per trovare una nuova soluzione per il futuro. Il suo valore di mercato oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro (cifra abbordabile per le casse del Milan) ma, come di consueto, verranno fatte le opportune valutazioni prima di prendere qualsiasi tipo di decisione in merito.