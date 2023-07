Calciomercato Milan, caccia all’esterno destro: Pioli ha un preferito

Il calciomercato è appena iniziato, ma il Milan ha già cominciato a muovere i primi passi concreti alla ricerca di nuovi rinforzi. In prima linea non solo la dirigenza, ma anche mister Pioli, a cui piace un nuovo nome caldo.

Il Milan e i suoi tifosi non sono contenti della passata stagione. A quasi un mese dalla sua fine, la Società di Milanello ha già iniziato a muoversi concretamente sul fronte partenze, nonché su quello degli arrivi. E proprio in questo secondo ambito, nelle ultime ore è comparso un nuovo nome che piacerebbe molto a Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, i Rossoneri hanno puntato gli occhi su un nuovo esterno offensivo: si tratta di Samuel Chukwueze, il classe ’99 nigeriano del Villareal.

Dribbling, uno contro uno, velocità: queste le caratteristiche principali del talento che piacciono non poco al Milan, che vuole rafforzarsi a destra.

Calciomercato Milan: i primi contatti

I primi contatti fra i Rossoneri e Chukwueze non si sono fatti attendere, e pare proprio che tra il ragazzo ed il Milan ci sia già l’accordo. Complice anche l’interesse di mister Pioli, che ha già telefonato il giocatore e a cui ha ribadito la volontà di volerlo avere in rosa per la stagione 2023/2024.

Resta, però, da discutere con il club spagnolo proprietario del cartellino: il Villareal, nonostante la scadenza di contratto nel 2024, chiede almeno 25 milioni di euro più bonus, se non 30. Una cifra per cui il Milan cercherà di andare al ribasso.