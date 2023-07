Milan, dopo Rebic un altro addio: offerte dall’Arabia

In casa Milan dopo aver portato a termine una serie di acquisti è arrivato il momento di pensare alla cessioni. Definito il trasferimento di Ante Rebic al Besiktas ora serve trovare collocazione ad un altro attaccante.

Secondo quanto riportato da Repubblica sarebbero insistenti le offerte dall’Arabia per Divock Origi. L’ex centravanti del Liverpool, approdato a parametro zero in rossonero, starebbe valutando questa ipotesi.

Il Milan cambia, Origi è ai margini

Arrivato con discrete aspettative il belga ha portato a termine una stagione insufficiente. Raramente coinvolto da Stefano Pioli, non è stato in grado di svolgere il ruolo di vice Giroud. Per questo il Milan vorrebbe liberarsi del suo ingaggio visto anche l’arrivo di Okafor in avanti.

La risposta definitiva del calciatore è attesa nei prossimi giorni, dal club rossonero trapela fiducia, il giocatore potrebbe accettare la destinazione saudita, considerando che al Milan avrebbe un ruolo di terza fascia.