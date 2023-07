Calciomercato Milan, nuovo obiettivo dalla Spagna: sostituirebbe un top

Il Milan ha già scelto il sostituto di un top rossonero in caso di arrivo di una grande offerta dal mercato.

Il calciomercato del Milan, dopo i tanti cambi societari portati dagli addii di Maldini e Massara, ha finalmente preso il volo. Ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Ruben Loftus Cheek, mentre sono sempre più vicini altri acquisti nel reparto d’attacco come quello di Luka Romero e di Daichi Kamada.

I reparti più attenzionati sono quindi quelli dell’attacco e del centrocampo, il primo orfano di Brahim Diaz, il secondo di Sandro Tonali. Sono queste, quindi, le due zone del campo dove il club rossonero sembra aver fissato gli investimenti prioritario.

Calciomercato Milan, obiettivo in difesa

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Milan sembra però aver puntato gli occhi anche su un difensore conteso fra tante big europee.

Il portale informa infatti di un forte interesse del Milan per Ivan Fresneda del Vallalolid, con cui sembra già vicino a trovare l’accordo per i termini personali dopo aver già trattato col Borussia Dortmund. La società rossonera non ha però fretta di chiudere perché le priorità sono situate in altri ruoli, cioè in attacco e a centrocampo.

L’affondo verrebbe però sicuramente effettuato in caso di arrivo di una grande offerta per Kalulu, che renderebbe a quel punto prioritario l’acquisto di un nuovo terzino destro. Al momento, però, il suo nome resta solo in stand by.