Calciomercato Milan, il Nizza piomba su un rossonero: cessione in arrivo

Il Milan ha tanti giocatori poco utili al progetto che dovranno trovare nuova sistemazione. Tra questi, ora, spicca uno in particolare.

Il Milan non pianifica solo i colpi in entrata ma sono importanti anche i colpi in uscita. Gli acquisti fino ad adesso sono riusciti a portare entusiasmo nel tifo milanista bisogna però fare i conti anche con quei giocatori che nella rosa rossonera non hanno avuto troppo spazio e che potrebbero trovare nuova linfa altrove.

I ricavi delle cessioni del Milan per adesso sono arrivati solamente da una sola cessione: Sandro Tonali. L’italiano passando al Newcastle ha permesso al Milan di guadagnare una cifra non indifferente di 64 milioni di euro mettendo a segno la seconda cessione più preziosa del club rossonero dietro solo a Kakà. Assieme a Tonali hanno dato l’addio anche Maldini, Dest, Vranckx, Diaz e Bakayoko.

Tutti questi giocatori però hanno tutti il prestito come forma contrattuale quindi non hanno permesso guadagni al club. Tanti altri nomi poi sul mercato in uscita. Da Messias a Rebic a nomi più altisonanti come Charles De Ketelaere, che poco ha entusiasmato e ora davvero può partire. Compare anche il nome di Ballo-Touré, che vede estimatori in Francia.

Il Nizza vuole il rossonero: la richiesta del Milan

La dirigenza rossonera non solo pensa al mercato in entrata, ma anche il mercato in uscita merita un occhio di riguardo. In questo momento ci sono molto giocatori al Milan che non si sono affermati e sono rimasti nell’oblio e il loro futuro rossonero non è più certo.

Tra questi nomi adesso spicca quello di Fodé Ballo-Touré. Arrivato al Milan nel 2021 non è capitato in un’ottima situazione il giocatore senegalese dato che a fargli concorrenza nel suo ruolo c’era, e c’è ancora, un certo Theo Hernandez.

La poca fortuna nel capitare con un treno nel suo stesso ruolo che ha conquistato il Milan, e i tifosi, e la poca centralità nel progetto hanno reso l’esperienza milanese di Ballo-Touré sicuramente dimenticabile. Tuttavia ha delle richieste da altri club e potrebbe presto respirare nuova aria.

Inizialmente cercato sempre in Serie A, dal Bologna, ora si aprono anche altre porte europee per lui. Nelle ultime ore difatti è piombato il Nizza sul terzino senegalese. Il club francese vorrebbe acquistare Ballo-Touré a titolo definitivo ma il Milan non vuole abbassare troppo il prezzo del proprio calciatore.

Ecco che il Diavolo ha fissato il prezzo per il giocatore. L’idea della società è di cederlo in prestito e non a titolo definitivo come il Nizza vorrebbe. Il Milan ha fatto sapere che non scenderà al di sotto dei 4 milioni di euro ed ora si attende il Nizza per capire il futuro del terzino nato in Francia ma con nazionalità senegalese.