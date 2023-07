Calciomercato Milan, nel mirino il sostituto di Gabbia: richiesta di 15 milioni

Il calciomercato in entrata dei rossoneri è quasi perfetto, ora la neo-dirigenza del Milan ha nel mirino il sostituto del difensore Matteo Gabbia, ceduto all’estero.

Nonostante le premesse non fossero delle migliori la nuova dirigenza del Milan ha sorpreso tutti mettendo a segno ben 8 colpi in entrata stravolgendo di fatto la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli che ora può godere di un centrocampo, e di un attacco, nuovi di zecca.

I rossoneri nella prossima stagione sono chiamati a ribadire una volta per tutte il proprio status in campo nazionale e internazionale e, considerando il calciomercato della proprietà, l’obiettivo è quello di riportare il Milan dove gli compete: sul tetto d’Italia e tra i top club d’Europa.

Mercato Milan, occhi in Inghilterra

Al netto dei tanti acquisti effettuati fino ad ora in casa Milan, Furlani e Moncada ora hanno il compito di cedere alcuni esuberi presenti in rosa che non troveranno spazio il prossimo anno, uno dei primi ad essere ceduto, seppur in prestito secco al Villarreal, è stato il difensore Matteo Gabbia.

Proprio il posto lasciato vacante dal giovane difensore dovrà essere sostituito e, secondo SportMediaset, il club rossonero avrebbe puntato il centrale del Norwich City Andrew Omobamidele, classe 2002 di nazionalità irlandese che nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze e 1 gol.

Il club inglese militante in Championship chiede ben 15 milioni di euro ma ad oggi la dirigenza del Milan non avrebbe intenzione di spendere la cifra richiesta arrivando, secondo l’emittente televisiva, non più della metà. Non c’è nessuna ufficialità in merito alla trattativa e seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime settimane per quello che ha tutti i connotati di essere la ciliegina sulla torta di un calciomercato eseguito magistralmente.