Calciomercato Milan, sfuma il colpo Frattesi? Pronto l’affondo di una big di Serie A

Non perde mai tempo Pioli, specialmente in tempi di calciomercato. Ora, il suo obiettivo è rafforzare la rosa dei Diavoli in vista della prossima stagione, per partire con la spinta giusta che possa portare il suo club da subito ai vertici del campionato.

In primis, l’idea del tecnico è quella di rafforzare la fascia centrale, carente a causa delle recenti partenze di alcuni top; per coronare la sua idea di fortificare e bilanciare il centrocampo, Frattesi è da subito rientrato nella lista delle possibili soluzioni. Sul giovane talento però non c’è solo il team di Pioli, anzi, sembra proprio che sia in corso una trattativa con i giallorossi che potrebbe portare il centrocampista a ritornare a giocare nella sua città natale.

Tre big su Frattesi, avanza la trattativa dei giallorossi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sembra abbastanza decisa a sfare qualche sforzo per assicurarsi la presenza di Davide Frattesi nella prossima stagione. Sorprendentemente poi, non è stato il club neroverde ad offrire la spinta per la trattativa, bensì l’Inter. Questo perché la rivalità tra le due squadre sembrerebbe aver spianato la strada ai giallorossi, specialmente poiché in questo momento a in casa Inter si ci sta concentrando principalmente sul trasferimento di Lukaku.

È chiaro che quindi queste priorità abbiano momentaneamente accantonato le trattative tra Inter e Sassuolo, lasciando spazio ad una Roma che non sembra essere spaventata dalle richieste di Carnevali per cedere il giovane talento, anzi, sembra intenzionata ad accelerare le trattative per accontentare Mourinho.

Attualmente, il valore che Carnevali ha indicato per la cessione di Frattesi si aggira attorno ai 35 e i 40 milioni di euro, e si pensa anche che la Roma potrebbe prendere il vantaggio nella corsa aumentando leggermente la sua offerta. Inoltre, il club giallorosso potrebbe valutare l’inclusione di altre contropartite tecniche per rendere l’offerta ancora più allettante.

Nonostante però la Roma sembra decisa a fare il possibile per portarle a casa la giovane promessa, Inter e il Milan non mollano la presa, e restano comunque interessate al giocatore.