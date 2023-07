Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo dei rossoneri: accordo trovato con l’Inter

Il Milan, insieme ad altre squadre di Serie A è stata battuta dall’Inter che ha messo a segna un gran colpo a centrocampo.

Il Milan in questa sessione di mercato ha effettuato tanti colpi in entrata e in uscita nella zona centrale del campo. Tra i tanti centrocampisti giovani e di talento che interessavano alla dirigenza rossonera c’era sicuramente Lazar Samardzic. Il calciatore di proprietà dell’Udinese ha sbalordito i dirigenti delle big del campionato italiano, diventando uno dei calciatori più ambiti di questa sessione di mercato.

L’accordo con l’Inter

I nerazzurri però secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, hanno trovato un accordo con l’Udinese: nelle casse friulane andranno circa 25 milioni di euro più il giovane Fabbian. L’Inter ha battuto la concorrenza del Milan, del Napoli, della Juventus e della Lazio.

Un vero peccato per i tifosi rossoneri non poter vedere il talentuoso centrocampista con la propria maglia. Il calciatore classe 2002 sarebbe stato perfetto per Stefano Pioli, considerando le sue grandi doti tecniche e la capacità di giocare sia come trequartista sia come mezzala in un centrocampo a tre.