Vice Theo, il Milan tenta il colpo dalla Juventus: i bianconeri sparano alto!

Il club rossonero sta cercando un vice di Theo Hernandez per la prossima stagione, potrebbe arrivare dalla Serie A.

Il calciomercato entra nel vivo, le squadre progressivamente iniziano il ritiro e le società del nostro campionato sono riversate con tutte le proprie forze sul mercato per cercare di costruire delle rose competitive per la prossima stagione, senza ombra di dubbio il Milan è uno dei club più attivo sotto questo punto di vista.

Dopo un periodo di appannamento dovuto anche agli addii di due figure importanti come Maldini e Massara, la neo-dirigenza rossonera forte dei suoi algoritmi sta effettuando colpi di mercato a profusione rinforzando in maniera netta la rosa che sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Cambiaso della Juve

Uno dei reparti già molto forti del club rossonero è sicuramente la difesa con dei veri e propri pilastri come il portiere Maignan, i due terzini Calabria e Theo Hernandez ed è compito della dirigenza rafforzare le cosiddette seconde linee di difesa per garantire al tecnico il massimo delle prestazioni anche quando non giocano i titolarissimi.

Uno dei nomi destinati a lasciare il Milan sembra essere quello di un sostituto, del cosiddetto vice-Theo Hernandez: il terzino sinistro Ballo-Tourè che, dopo non aver convinto il tecnico nella passata stagione, con ogni probabilità lascerà i rossoneri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, un’eventuale sostituto ci sarebbe direttamente dalla Serie A e si tratta del terzino di proprietà della Juventus Andrea Cambiaso. Il club rossonero avrebbe iniziato i primi contatti con i bianconeri, i quali però avrebbero sparato veramente alto sulla valutazione del calciatore: la richiesta della Juve è di circa 25 milioni di euro.