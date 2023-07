Calciomercato, non solo Milan su Musah: concorrenza dalla Premier League!

I Rossoneri non si fermano e continuano il loro calciomercato. Nonostante i tanti arrivi a centrocampo tra gli obiettivi c’è Yunus Musah.

Il centrocampo è senza dubbio il reparto dove il Milan vuole e sta intervenendo con più convinzione. Dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek e la trattativa in fase avanzata per Tijjani Reijnders, il Diavolo ha intenzione di provare un altro colpo. In cima al taccuino c’è Yunus Musah del Valencia.

Musah-Milan, si può fare ma occhio alla Premier

L’americano classe 2002 è uno dei prezzi pregiati del campionato spagnolo e per lasciarlo andare il Valencia chiede ben 30 milioni di euro. I Rossoneri vogliono portare a termine la trattativa, avendo già l’accordo con il giocatore, ma l’obiettivo è quello di abbassare le pretese degli spagnoli.

L’intesa può essere trovata anche per cifre leggermente minori, ma bisognerà concluderà il prima possibile per evitare l’inserimento da parte di alcuni club di Premier League. Come riporta Tuttosport infatti sullo statunitense ci sarebbero anche Fulham e West Ham.