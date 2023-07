Calciomercato, possibile svolta sull’affare Morata: lo spagnolo ha deciso

Duello di mercato tra Roma e Milan per l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Svolta in arrivo sulla trattativa. Si può chiudere!

Il Milan ha la necessità di effettuare un acquisto in avanti, e la Roma, dato il brutto infortunio di Tammy Abraham, anche. Entrambe le società sono alla ricerca di una prima punta di ruolo da poter adattare a supporto delle rispettive ali e trequartisti. I giallorossi tentano di anticipare i rossoneri. C’è la decisione del calciatore!

Mou chiama ed Alvaro risponde, Milan beffato?

Mourinho lo ha cercato e quando il portoghese chiama è difficile dire di no. Inoltre, alla Roma ritroverebbe un suo ex compagno di squadra alla Juventus: Paulo Dybala. Due fattori importanti che al momento pongono i giallorossi in vantaggio nella sfida contro i rossoneri per accaparrarsi il giocatore.

Il Milan al momento ha altre priorità in avanti. Morata rimane un’alternativa, ma Danjuma e Taremi sembrerebbero i nomi più caldi degli ultimi giorni. L’olandese non escluderebbe lo spagnolo, ma l’iraniano sì dato che i due andrebbero a ricoprire lo stesso ruolo in squadra. Ad oggi, la priorità sembra essere stata data alla punta del Porto.

La Roma così prova a giocare d’anticipo. Secondo Il Corriere dello Sport, sul piatto ci sarebbero già 4,5 milioni a stagione più 0,5 di bonus. Lo spagnolo sembrerebbe avere già un accordo a queste cifre fino al 2027, non resterebbe altro che liberarlo dall’Atletico per una cifra intorno ai 12 milioni. Settimana prossima potrebbe essere decisiva in tal senso ed il Milan potrebbe perdere un papabile nome in caso di mancato futuro accordo con Taremi.