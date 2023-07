Calendario Milan 2023-24, gli incroci con le big: partenza in salita!

Oggi è stato sorteggiato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Incroci pericolosi sin da subito per i rossoneri. I big match!

Partenza non semplice per la squadra allenata da mister Pioli. I rossoneri saranno chiamati ad affrontare tutti i match più importanti del campionato solamente nelle prime dieci giornate. Calendario difficile che porterà il Milan a sfidare squadre come Roma ed Inter in giornate consecutive tra loro.

La squadra non dovrà demordere e tenterà di accaparrare più punti possibili in ogni match a disposizione se si vuole centrare nuovamente l’obiettivo scudetto o perlomeno il “minimo” posto in Champions League. Il girone di ritorno sembra meglio suddiviso rispetto all’andata dove molte partite importanti saranno giocate in giornate ravvicinate. Solamente la 33ª e 34ª vedono dei big match in giornate consecutive.

Le date dei big match della stagione dei rossoneri!

La prima sfida importante sarà alla 3ª giornata, in casa, (3 settembre) dove i rossoneri sfideranno la Roma di Mourinho. Il derby di Milano andrà in onda nella successiva giornata, la 4ª (17 settembre), anche se di mezzo vi sarà la prima pausa per le Nazionali che avrà inizio il 10 settembre.

Piccola pausa dai match più difficili e ci si catapulta subito in 3 scontri tra la 7ª e 10ª giornata. In ordine, c’è la sfida tra le mura amiche alla Lazio di Sarri valida per la 7ª giornata (1 ottobre), 9ª giornata (22 ottobre) in cui i rossoneri affronteranno la Juventus di Max Allegri a San Siro e subito dopo si volerà a Napoli per la sfida agli azzurri di Garcia valida per la 10ª giornata (29 ottobre).

Le sfide più difficili del girone d’andata termineranno il 29 ottobre al Maradona di Napoli. Si ritornerà a giocare allo Stadio Olimpico alla 20ª giornata (14 gennaio) dove Mourinho attenderà i rossoneri. Seguono Napoli alla 24ª giornata (11 febbraio), 27ª giornata (3 marzo) si torna a San Siro per affrontare la Lazio.

Derby di Milano e big match all’Allianz Stadium che si giocheranno consecutivamente tra il 21 aprile ed il 28 aprile valide rispettivamente per la 33ª e 34ª giornata. Le partite rimanenti dovrebbero essere più semplici da gestire. Soprattutto questi ultimi due match sapranno dire molto della stagione delle squadre coinvolte e saranno cruciali per l’andamento del campionato.