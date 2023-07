Casting in attacco per il Milan: il nuovo centravanti arriva dall’Austria

Sono partiti i casting per il nuovo centravanti del Milan: spunta un nuovo nome per l’attacco, arriva dall’Austria.

Il Milan sta portando avanti una rivoluzione su vari punti di vista. In dirigenza, dopo l’addio clamoroso di Paolo Maldini e Ricky Massara sono arrivate figure nuove, mentre altre come Franco Baresi avranno un ruolo esecutivo nel nuovo corso rossonero. Anche nella rosa a disposizione di Stefano Pioli ci saranno alcuni cambiamenti.

Quello più importante è certamente relativo a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 dopo tre stagioni in maglia Milan è volato in Inghilterra per giocare con il Newcastle. Il club di via Aldo Rossi non ha potuto rifiutare gli 80 milioni di euro offerti dal Newcastle per Tonali che così è diventato l’italiano più costoso di sempre nella storia del calcio. Un duro colpo, questo per i tifosi del Milan che vedevano in Tonali la futura bandiera rossonera.

Il Milan, poi, viene da una stagione parecchio complicata. Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della passata stagiona ha individuato i problemi che non hanno permesso ai suoi ragazzi di lottare fino in fondo per lo scudetto e che non ha concesso loro la possibilità di giocare la finale di Champions League battendo l’Inter in semifinale.

Secondo il tecnico emiliano, il problema del Milan risiede nel reparto offensivo. Il Milan non ha nessun attaccante che garantisca almeno 20 reti nel corso della stagione. Per questo motivo, la dirigenza rossonera è a lavoro per regalare a Stefano Pioli un grande attaccante che permetta al Milan di fare quel salto di qualità e di lottare con tutti i più grandi club d’Europa.

Nome a sorpresa per l’attacco del Milan

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane. I tifosi rossoneri sognano Johnatan David del Lille. Il centravanti canadese arriva da un’ottima stagione in Francia e sarebbe l’acquisto ideale per il Milan. Il costo del cartellino, però, è parecchio elevato e i rossoneri sembrano intenzionati a virare su altri fronti.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il Milan abbia messo nel mirini Emanuel Emegha, centravanti classe 2003 dello Sturm Graz, squadra che milita nella massima serie austriaca. Nell’ultima stagione, ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni totalizzando 10 reti e 5 assist.

Un colpo che sicuramente può essere utile in ottica futura, ma che fin da subito può regalare soddisfazioni. Si tratta di un centravanti molto fisico che fa del gioco di testa il suo punto forte grazie ai ben 195 cm di altezza. Nonostante raggiunga vette sconosciute a molti, l’attaccante olandese è dotato anche di una buona velocità, fondamentale per attaccare la profondità se servito con lanci lunghi.

Il costo del cartellino è alla portata del Milan, che sarebbe pronto ad offrire 12 milioni di euro.