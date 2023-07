Chukwueze esalta i tifosi: “Il mio nome rimarrà nella storia”

Il neo acquisto rossonero infiamma l’ambiente, con il video social che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Sul profilo Instagram del club meneghino viene pubblicato un video che ritrae l’uomo più inseguito e voluto durante questa sessione di mercato da Furlani. Senza troppi giri parole Chukwueze fomenta i tifosi e spiega cosa c’è dietro la sua solita esultanza.

Chukwueze spiega la sua esultanza e sgancia la bomba

Il nigeriano nel video appena pubblicato dalla società, svela cosa significa la sua iconica esultanza che utilizzato finora dopo le sue reti:

La prima esultanza è per farti capire che sono furbo. L’altra per farti vedere il mio nome, che rimarrà nella storia del calcio europeo.

Per Samuel non bastava a quanto pare l’hype creato dalla lunga telenovela vissuta per acquistarlo, visto che ha voluto aggiungere ulteriore benzina sul fuoco.