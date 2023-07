Chukwueze-Milan, il presidente del Villarreal si espone: le sue dichiarazioni

Continua il dialogo fra il Milan e il Villarreal per Chukwueze. Sulla questione si è esposto anche il presidente del sottomarino giallo.

La nuova dirigenza rossonera è a lavoro per garantire l’esterno di destra al proprio tecnico Stefano Pioli. Una zona di campo che troppe volte è passata in secondo piano e non ha rispettato le aspettative. Per il tecnico di origini emiliane serve maggior affidabilità, soprattutto in campo europeo.

Nelle ultime settimane è circolato il nome di Samuel Chukwueze del Villarreal. Mancino naturale di pura esplosività, il giocatore perfetto il Milan. Inoltre il nigeriano andrà in scadenza il prossimo anno, un dettaglio sul quale Moncada e Furlani stanno facendo leva.

Chukwueze-Milan: le parole del Presidente del Villarreal

Sulla questione Chukwueze-Milan è intervenuto Fernando Roig Alfonso il presidente del sottomarino giallo. Il numero uno del club spagnolo ha rilasciato un commento circa l’interesse del club rossonero del proprio attaccante.

Roig infatti è stato intervistato da AS Fútbol, un importante quotidiano spagnolo, su quanto ci fosse di vero circa la trattativa tra le due società per il ventiquattrenne nigeriano.

Se il Milan ha lo stesso interesse di quando è arrivato a firmare Musacchio è meglio che – fideuá y a casa (ndr) – in quell’occasione si presentò dicendo che avrebbe voluto il giocatore ma che non aveva soldi per pagarlo