Chukwueze-Milan, la novità sulla trattativa: presentata la prima offerta

Passi in avanti del Milan per l’esterno d’attacco del Villareal, Samuel Chukwueze. Presentata la prima offerta ufficiale dai rossoneri

Continua a muoversi il mercato del Milan. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha dato la possibilità ai rossoneri di muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra gli obiettivi della nuova dirigenza c’è quello di trovare il titolare per la fascia di destra. Un ruolo spesso incostante negli ultimi anni per il club di Milanello.

Il profilo individuato dal duo Moncada Furlani è quello di Samuel Chukwueze. L’attaccante esterno è il nome in cima alla lista dei desideri della società rossonera.

Calciomercato: Il Milan pressa per Chukwueze

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport il club di via Aldo Rossi avrebbe ufficialmente intavolato una trattativa con il Villareal. Il Milan ha presentato l’offerta per Chukwueze.

Il classe ’99 è molto apprezzato dal club di Gerrry Cardinale. Sarebbe il calciatore ideale per il ruolo utilizzato da Stefano Pioli. L’attaccante nigeriano, di piede mancino, ha da sempre ricoperto il ruolo di esterno destro. Velocità rapidità, tecnica e tempi d’inserimento, le qualità principali dell’esterno. La possibilità che possa diventare un Leao di piede mancino. Un’idea che solo all’ipotesi fa impazzire i tifosi rossoneri.