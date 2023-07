Clamoroso Bonucci: tradisce di nuovo la Juve

Bonucci tradisce ancora la Juve: il difensore bianconero ha già scelto quale sarà la sua prossima squadra.

Leonardo Bonucci non vestirà più la maglia della Juventus. Ormai il futuro del difensore bianconero sarà lontano da Torino, dopo che è arrivata la decisione ufficiale da parte della società e di Massimiliano Allegri che l’hanno comunicata personalmente al calciatore nella figura di Cristiano Giuntoli. Il contratto di Leonardo Bonucci scadrà alla fine della prossima stagione e il club bianconero gli ha fatto sapere la propria decisione: sarà messo fuori rosa fino a che non troverà una nuova squadra e se non riuscirà a trovare un accordo con un altro club resterà in tribuna fino alla scadenza del contratto.

La notizia che Bonucci non fosse nei piani della Juventus per il futuro era nell’aria, ma nessuno si aspettava una chiusura così netta da parte della società, che ha messo alla porta il suo ormai ex capitano, in barba alle oltre 500 presenze con la maglia della Juventus per il difensore. Ma quindi, quale sarà il futuro di Leonardo Bonucci? Il difensore è pronto ad un nuovo “tradimento” nei confronti della Juventus, dopo il primo addio per andare a giocare al Milan, con tanto di fascia di capitano, per poi ritornare un anno dopo a Torino con la coda tra le gambe.

Nuova squadra per Bonucci, altro tradimento alla Juventus Il difensore della Nazionale era stato contattato dal suo ex compagno ed amico Andrea Pirlo, per raggiungerlo alla Sampdoria, ma vuole concludere la propria carriera in Serie A. La volontà del calciatore è chiara: vorrebbe raggiungere Maurizio Sarri alla Lazio. Bonucci ritroverebbe con piacere il suo ex tecnico ai tempi della Juventus ed avrebbe la possibilità di continuare a calcare palcoscenici importanti come quelli della Champions League. Al momento la palla però passa al suo agente Alessandro Lucci, oltre che a Lotito e a Maurizio Sarri stesso.

Nel corso dell’ultima stagione in bianconero ha accumulato un totale di sole 26 presenze in tutte le competizioni, dimostrando di aver perso sia un po’ di affidabilità dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista del rendimento, che non è più costante come un tempo. In queste 26 presenze Bonucci è riuscito comunque a mettere a segno due gol, ma ha perso la leadership che lo distingueva rispetto a tantissimi calciatori che magari avevano anche qualità migliori sul piano tecnico. Ora la volontà di “tradire” nuovamente la Juventus per riaccasarsi con l’ex bianconero Sarri ne è l’ennesima dimostrazione.