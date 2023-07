Colpo a centrocampo, svolta per il Milan: 30 milioni più un rossonero sul piatto

Il Milan ha l’esigenza di sostituire Sandro Tonali, volato al Newcastle per 80 milioni di euro. Tanti i profili sondati, ma i rossoneri preparano l’assalto: pronti 30 milioni più il cartellino di un rossonero.

L’estate dei tifosi rossoneri non è iniziata nel migliore dei modi. Il club di via Aldo Rossi, dopo una stagione difficile, soprattutto in Serie A, avrebbe dovuto puntare a risollevarsi per puntare nuovamente allo scudetto nella prossima stagione. La rosa a disposizione di Stefano Pioli ha bisogno di qualche accorgimento per essere ancora più competitiva, ma non andava assolutamente rivoluzionata.

Al termine del campionato, però, è arrivata una doccia gelata per i tifosi del Milan: Paolo Maldini ha lasciato il club. L’ex bandiera rossonera, dopo aver riportato la squadra a vincere lo scudetto, è stato allontanato da Gerry Cardinale a causa di alcune divergenze circa le strategie da adottare in sede di calciomercato. Il numero uno di RedBird avrebbe voluto usare degli algoritmi per individuare i profili ideali per il Milan, cosa che però non sarebbe piaciuta a Maldini. Da qui si è arrivati alla separazione con Ricky Massara che ha seguito a ruota l’ex capitano del Milan.

Oltre a Maldini, il Milan, in questa sessione estiva di mercato ha perso un altro simbolo per la squadra. Sandro Tonali, visto da tutti come la prossima bandiera della storia rossonera, è stato ceduto per 80 milioni di euro al Newcastle. Una cifra sicuramente importante, alla quale il Milan non ha potuto rinunciare.

Sostituto Tonali: la strategia del Milan

Ora, i rossoneri, sono alla ricerca del sostituto ideale dell’ormai ex numero 8. Sono diversi i nomi che sono stati accostati al club di via Aldo Rossi, ma Stefano Pioli stravede per uno di questi.

Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo valutato 40 milioni di euro dal club neroverde. Sul giocatore c’è da tempo l’Inter che però non ha la disponibilità economica per affondare il colpo decisivo. Con la cessione di Tonali, il Milan è pronto a strapparlo ai cugini.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, inoltre, il Milan punterebbe ad inserire nella trattativa uno tra Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, in modo da far scendere l’esborso economico a 30 milioni di euro.

Se il Milan dovesse chiudere l’operazione, sarebbe un grande smacco nei confronti dell’Inter che in questa sessione di mercata ha soffiato proprio al Milan, Marcus Thuram.