Confronto in casa Milan: spunta una richiesta di Pioli

Direttamente nel ritiro americano, c’è stato un confronto in casa Milan. Stefano Pioli ha fatto una richiesta alla squadra.

Prosegue spedita la preparazione estiva dei rossoneri. Il Milan, attualmente si trova a Los Angeles per disputare la tournee estiva in programma. Tra pochi giorni, gli uomini di Stefano Pioli sfideranno la Juventus di Massimiliano Allegri in quella che sarà un antipasto della prossima stagione.

Entrambe le squadre, infatti, dopo una stagione altalenante sono chiamate a risollevarsi e tra loro potrebbe esserci un acceso duello per le posizioni di vertice.

Nelle ultime ore, i rossoneri hanno accolto in ritiro anche Noah Okafor, l’ultimo acquisto, in ordine di tempo, dei rossoneri.

Acceso confronto per il Milan: Pioli ha una richiesta

Nel ritiro losangelino, secondo quanto riporta Sky Sport, pare ci sia stato un lungo confronto tra Stefano Pioli e i suoi giocatori.

Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, il confronto si è tenuto nel corso dell’allenamento di ieri. Il tecnico emiliano ha chiesto ai suoi giocatori di tenere alta la tensione in questa prima fase della stagione e ha preteso il massimo impegno.

Pioli, inoltre, ha ricordato ai suoi giocatori che la prima giornata del nuovo campionato è ormai alle porte e per questo motivo occorre che i ragazzi arrivino pronti fisicamente all’appuntamento.