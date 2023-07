Dal Milan al Palermo: adesso è ufficiale!

L’ex giocatore del Milan ha firmato con il Palermo, ora l’affare è ufficiale: scopriamo di che giocatore si tratta.

Il calciomercato del Milan nel corso di queste prime tre settimane ufficiali dall’apertura della sessione estiva di mercato è stato sicuramente tra i più movimentati d’Italia. Tutto è iniziato con dei dissidi interni alla società, che hanno portato all’allontanamento dalla dirigenza del Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara, con Antonio D’Ottavio che è passato al ruolo di direttore sportivo dalla precedente mansione che lo vedeva come responsabile scouting del settore giovanile del club rossonero.

Nei primi giorni di mercato poi è arrivata l’ufficialità della cessione di Sandro Tonali al Newcastle prima dei tanti arrivi in casa Milan. Sono diventati dei nuovi calciatori rossoneri, in ordine di ruolo: Marco Sportiello, Ruben Loftus Cheek, Tijjani Reijnders, Luka Romero e Christian Pulisic, spendendo complessivamente comunque meno degli 80 milioni incassati per il centrocampista centrale ex Brescia. Tanti acquisti giovani, ma c’è invece un calciatore giovanissimo che, nonostante le speranze dei tifosi, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

L’ex rossonero è un nuovo giocatore del Palermo

Si tratta di Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 che si è messo in mostra questa estate nel mondiale u-20 in Argentina in cui l’Italia ha perso in finale contro l’Uruguay. Nonostante la sconfitta in finale, l’ex portiere della Primavera del Milan è stato nominato come miglior portiere del torneo, vincendo il Golden Glove. Il portiere azzurro ha fatto la trafila nelle Giovanili del Milan, prima di passare a titolo definitivo al Vicenza un anno fa per 800mila euro. Il Vicenza lo ha poi girato in prestito al Trento, in Serie C, dove si è messo in mostra nel corso della passata stagione con una serie di ottime prestazioni che gli sono valse la chiamata del Palermo.

Molti tifosi rossoneri speravano in un suo ritorno al Milan, per fare il secondo (o il terzo) portiere oppure per essere girato nuovamente in prestito a crescere. Il calciatore però è stato acquistato a titolo definitivo dal Palermo e sarà dunque il portiere titolare dei rosanero con l’obiettivo della promozione in Serie A. Il club siciliano, ormai sotto l’egida del City Group (che possiede tra gli altri anche il Manchester City), ha sborsato ben 2 milioni di euro per accaparrarsi il talentoso portiere classe 2003. Una porta prestigiosa da difendere per l’ex portierino del Milan, che ora dovrà dimostrare di che pasta è fatto.