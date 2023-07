Dal Milan alla Championship: ha firmato, è ufficiale

Dalla maglia rossonera alla seconda lega inglese, c’è la firma del calciatore: il trasferimento è ormai ufficiale.

Il calciomercato, si sa, non è una scienza esatta e nel corso degli anni si sono avvicendati in maglia rossonera i colpi di mercato più improbabili. I tifosi del Milan hanno negli occhi i flop di mercato recenti, come Charles De Ketelaere oppure Aster Vranckx, ma nel corso degli anni a Milanello sono passati tantissimi calciatori senza lasciare il minimo segno nel cuore, e nella memoria, dei tifosi rossoneri.

Specialmente negli anni bui della proprietà di Yonghong Li, in cui il Milan stentava in classifica probabilmente proprio a causa di una serie di acquisti sbagliati sul mercato, di calciatori non da Milan. Ma anche negli anni successivi, i “bidoni” sono stati diversi, è questo il caso di un nome in particolare che ha da poco trovato la sua nuova squadra ed è finito addirittura nella Championship, la seconda lega inglese, equivalente della nostra Serie B. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta.

Dalla maglia rossonera alla Serie B inglese: il calciatore

Stiamo parlando di Asmir Begovic, un nome che dirà davvero poco ai tifosi del Milan, e forse è meglio così. Il portiere bosniaco arrivò in rossonero nel corso del calciomercato invernale della stagione 2019/20 come secondo portiere. Se vi sembra un trasferimento strano, è perchè effettivamente lo è, ma il motivo è presto detto. Nel 2019 il parco portieri del Milan vedeva Gianluigi Donnarumma come portiere titolare e Pepe Reina come panchinaro. Al portiere spagnolo però erano state fatte alcune promesse sul minutaggio, non rispettate a causa dell’ottimo rendimento di Donnarumma nonostante la giovane età. A quel punto l’ex portiere di Liverpool e Napoli chiese la cessione e fu accontentato proprio nel mercato di gennaio.

A quel punto il Milan aveva bisogno di un profilo che fosse consapevole di fare il secondo portiere, un estremo difensore esperto e affidabile, ma al contempo disposto a rinunciare al campo se le prestazioni di Donnarumma fossero rimaste costanti. Nel corso della seconda metà di stagione 2019/20, il portiere bosniaco scese in campo solo due volte con la maglia del Milan, accumulando nonostante ciò il poco lusinghiero record di 3 gol subiti, nella fattispecie uno contro la Fiorentina e due contro il Genoa. Per il resto al termine della stagione il calciatore lasciò Milanello senza troppi rimpianti per nessuno, per tornare nuovamente in Inghilterra, al Bournemouth. Ora il calciatore ha trovato la sua nuova squadra, si tratta del QPR che attualmente milita in Championship, la seconda lega inglese.