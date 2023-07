Dal Milan all’Arabia Saudita: lo chiama Gerrard!

Sirene dall’Arabia per il giocatore rossonero, occhio al suo futuro e alla chiamata direttamente da un allenatore speciale.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Il ritiro di Zlatan Ibrahimovic ed il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, mettono i rossoneri con le spalle al muro. Serve necessariamente un attaccante da affiancare a Olivier Giroud, considerando che Divock Origi è considerato dalla dirima come fuori dal progetto.

L’attaccante è uno scoglio molto grande per la società rossonera, che senza un nuovo profilo offensivo potrebbe trovarsi in seri difficoltà in vista della prossima stagione. L’addio di Maldini e Massara è stato un fulmine a ciel sereno all’inizio di questa sessione di mercato estiva, ragion per cui la nuova dirigenza ha dovuto lavorare prendendo al volo le redini in mano. La cessione di Sandro Tonali, poi, ha indubbiamente condizionato il mercato milanista.

C’è, però, un’indiscrezione di poche ore fa relativa alla richiesta di un club arabo nei confronti di Origi. Occhio perchè il Milan potrebbe approfittarne per sbloccare un’altra situazione sulla quale sta lavorando.

Milan, sirene dall’Arabia per Origi: la situazione

Divock Origi è un esubero della rosa del Milan. L’attaccante belga classe 1995 ha disputato, l’anno scorso, una stagione deludente. 36 partite e solo 2 gol messi a segno da quello che sarebbe dovuto essere il sostituto naturale di Olivier Giroud.

Per questo motivo il Milan lo considera fuori dal progetto. Come riportato da Football Insider, nelle ultime ore l’Al-Ettifaq si sarebbe messo sulle tracce di Origi. Lo avrebbe chiesto direttamente l’allenatore del club arabo Steven Gerrard, ex bandiera del Liverpool. Anche Leeds e West Ham avrebbero messo nel mirino l’attaccante belga, senza tuttavia mai presentare offerte ufficiali.

La cessione di origine potrebbe sbloccare un’altra operazione il Milan: quella legata ad Alvaro Morata. Lo spagnolo è vicino al suo ritorno in Italia, con la Roma in pole position. L’Atletico Madrid chiede circa 20 milioni per liberare Morata, ma su di lui ci sono quasi tutti i top club italiani, consapevoli che lo spagnolo sarebbe un ottimo profilo vista l’esperienza in Serie A.

Non sarà facile sbloccare la situazione. Il primo obiettivo del Milan è, ovviamente, liberarsi dirigi per poi pensare all’eventuale sostituto. Per il momento il nome più caldo per il reparto offensivo rossonero è Taremi. Occhio quindi ai prossimi giorni perchè il campionato si avvicina e le scelte diventano sempre più importanti in vista della prossima stagione.