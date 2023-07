Dalla Turchia: affondo per l’attaccante del Milan, trasferimento vicino!

Il Milan si sta muovendo anche sul mercato delle uscite. Infatti un club turco ha deciso di puntare un attaccante rossonero.

Continua a gonfie vele il calciomercato del Milan, che sta accogliendo Chukwueze per le consuete visite mediche. Inoltre il club rossonero si è mosso nella giornata di oggi per il reparto offensivo: piace molto Cabral, mentre Veliz è la seconda scelta. Tuttavia prima di poter affondare bisogna guardare al mercato in uscita.

Milan, sirene turche per Rebic

Sono due i profili di cui il Milan vuole liberarsi: Ante Rebic e Divock Origi. Entra gli attaccanti non rientrano più nei piani della dirigenza e dello staff rossonero. Storie diverse per i due con il Diavolo: Rebic ha aiutato molto nell’anno dello Scudetto, mentre Origi è sempre stato un oggetto misterioso.

Non è un caso che sia proprio Rebic ad avere più mercato, per questo il Milan punta a chiudere velocemente in uscita. Le offerte migliori per l’attaccante sono arrivate dalla Turchia. Infatti, come riportato dal media turco SportsDigitale, il Besiktas sta accelerando per il croato.

Milan e Besiktas lavorano per il passaggio di Rebic a titolo definitivo verso la Turchia, destinazione che sarebbe gradita dall’attaccante. Infatti, secondo SportsDigitale, Rebic avrebbe accettato l’offerta del club turco.