Dall’Inghilterra: è fuori dai piani del suo club, c’è il Milan su di lui!

La notizia riportata dall’Inghilterra rimanda ad un nome inaspettato. Il Milan è sulle sue tracce.

Il calciomercato del Milan, per il centrocampo rossonero, continua. Tanti nomi sulla carta, tante trattative e il bisogno di selezionare poi i profili realmente adatti per la squadra rossonera. Il club si sta focalizzando molto sul centrocampo per andare a rinforzare un reparto che dopo gli addii di Kessiè e Calhanoglu nelle stagioni passate, ed ora con quelli di Tonali e Diaz contornato dall’infortunio lungo di Bennacer, è andato piano piano ad indebolirsi. Dopo l’ufficialità di Loftus-Cheek e le trattative per Frattesi, Musah e Rejinders ecco che spunta un nuovo nome.

Il nuovo nome per il centrocampo rossonero

A riportare la notizia quest’oggi è il The Sun, quotidiano inglese.

Secondo la testata giornalistica inglese il nuovo profilo scelto per il centrocampo è quello di Donny Van De Beek, giocatore olandese attualmente al Manchester United. Con un valore di mercato di 13 milioni di euro il centrocampista olandese è fuori dai piani dell’allenatore dei Reds, Erik Ten Hag.

Il 26enne non è mai stato davvero incluso dallo United ed ora può lasciare il club inglese dove è approdato nel 2020. Dunque il Milan, monitorando le altre trattative attuali, posa gli occhi su un talento da far rinascere.