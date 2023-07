Daniel Maldini come Colombo: il Milan chiude l’operazione, è fatta

Dopo papà Paolo, anche Daniel Maldini sta per lasciare il Milan: farà come Lorenzo Colombo, operazione chiusa

La storia recente del Milan è fatta di studio e programmazione a lungo termine. Ne sono un esempio lo scudetto rossonero nella stagione 2021/2022 dopo anni di difficoltà, e la crescita in ambito europeo culminata con la semifinale conquistata l’anno scorso.

Nel pieno del mercato estivo le condizioni in casa Milan, però, potrebbero cambiare velocemente. La rivoluzione dirigenziale, l’addio di Sandro Tonali e di Zlatan Ibrahimovic sono degli scogli importanti da superare. Tre pilastri che hanno costituito la spina dorsale del Milan nelle ultime stagioni, senza i quali potrebbe risultare complesso ripartire.

La prossima sarà una stagione importantissima per i rossoneri, che dovranno confermare la loro forza in ambito europeo, ma anche tornare in vetta al campionato italiano dopo una stagione, da quel punto di vista, altalenante.

Per il momento il Milan riparte da Rafael Leao, che ha appena scelto di indossare la maglia numero 10, lasciata da Brahim Diaz, consolidando il suo rapporto con la squadra e con la città, e prendendosi la responsabilità di un numero così importante.

Milan, operazione giovani: la situazione di Maldini e Colombo

La programmazione a lungo termine del Milan ha sicuramente portato i suoi frutti. Lo scudetto nella stagione 2021/2022 e la semifinale di Champions League, poi persa contro i cugini dell’Inter, conquistata quest’anno, ne sono la dimostrazione.

Il progetto, però, non può fermarsi. Ecco allora che i rossoneri cercano di mantenere i propri giovani, magari mandandoli in prestito a farsi le ossa da qualche altra parte, senza però mai perdere la possibilità di riprenderseli.

È il caso di Daniel Maldini, ultimo della famiglia rimasto al Milan, nelle ultime ore ad un passo dall’Empoli. Il trequartista figlio d’arte classe 2001 ha disputato l’ultima stagione allo Spezia, dove ha collezionato 20 presenze e segnato anche due reti. Il Milan, tuttavia, non vuole perderlo a titolo definitivo. La formula dovrebbe quindi essere quella del prestito con diritto di riscatto, lasciandosi però anche la possibilità di controriscattarlo.

La stessa formula utilizzata nell’affare con il Lecce per l’attaccante Lorenzo Colombo. I rossoneri hanno deciso di controriscattarlo dopo che i pugliesi lo avevano riscattato. Potrebbe succedere lo stesso anche con Daniel ma questo lo vedremo solo fra un anno. Dopo l’anno allo Spezia, chiuso con un solo gol (all’Inter!), una nuova importante esperienza per il più piccolo dei Maldini, in una piazza dove può dvvero finalmente esplodere.