Daniel Maldini, niente Salernitana: destinazione a sorpresa

Il giocatore, dopo un anno in prestito allo Spezia, potrebbe nuovamente lasciare la maglia rossonera. Attesa da parte dei tifosi.

Nonostante l’addio di Paolo Maldini la dinastia al Milan, di quella che viene considerata come una delle famiglie più importanti in Italia, dovrebbe poter continuare. O almeno i rumors di calciomercato sembrano prendere questa strada. La trattativa appare ora sempre più calda.

Il ds rossonero è stato mandato via (forse anche in malo modo) qualche settimana fa ma in casa Milan c’è ancora Daniel Maldini. Il giovane trequartista ha disputato l’ultima stagione allo Spezia dove ha avuto alti e bassi e non è mai stato molto continuo, ma ha collezionato comunque diverse presenze e due reti in campionato. Ora per Daniel Maldini sembra esserci una nuova importante avventura. Sempre in Serie A e sempre con l’obiettivo di diventare protagonista nel nostro principale campionato.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasferimento a titolo definitivo, magari c’era qualcuno che lo considerava come pedina di scambio per arrivare a Samardzic dell’Udinese. I piani di mercato sono però cambiati e soprattutto il Milan appare molto restio a liberarsi dei suoi giovani talenti a titolo definitivo. Maldini è pronto per una nuova avventura in Serie A, ma molto probabilmente il calciatore dovrebbe trasferirsi con un nuovo prestito. Sono ore molto calde per il suo futuro.

Milan, Daniel Maldini resta in Serie A

Le uniche due reti del calciatore le ha siglate contro le milanesi, Daniel ha sempre mostrato di avere talento, ma allo stesso tempo ha alternato alti e bassi e non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel club ligure, poi retrocesso a fine stagione. Si era parlato di Salernitana, ma alla fine, a meno di clamorose sorprese, Maldini Jr. firmerà con l’Empoli, un anno in prestito secco. Lo riportano i colleghi di Sky Sport e Maldini proverà nuovamente a rilanciarsi in Serie A.

Una piazza interessante, molto brava a lanciare i giovani e Daniel appare pronto a ripartire da Empoli. Il giocatore potrebbe sostituire Tommaso Baldanzi, giocatore molto richiesto sul mercato e che piace a tutte le big italiane. Il Milan guarda avanti e pensa al futuro, calciatori come Maldini Jr. o Colombo verranno girati probabilmente in prestito con l’obiettivo di permettergli di crescere. La società rossonera attende e valuta il futuro di alcuni dei suoi talenti. Continua il percorso di crescita di Daniel Maldini e il calciatore appare ora come sempre più vicino all’addio.