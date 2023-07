De Ketelaere via, ma a una condizione: il Milan è obbligato

Il calciomercato estivo ha avuto inizio, dando il via alle voci riguardanti i trasferimenti dei talenti emergenti; Charles De Ketelaere è sicuramente tra i più chiacchierati.

Il promettente calciatore belga classe 20o1, centrocampista o attaccante dei rossoneri e della Nazionale belga, sarebbe infatti entrato nel mirino di diversi club europei. A premere su di lui in particolare diverse squadre inglesi che, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbero già presentando diverse offerte al Milan, il quale però, sembra deciso a non fare sconti.

De Ketelaere ambito all’estero, ma il club rossonero si mantiene saldo sul suo valore di mercato

28 milioni di euro: sarebbe questa la cifra minima che il team di Pioli richiederebbe per lasciar partire uno dei gioielli più preziosi nel vivaio del Milan che, nonostante la sua giovane età, in breve tempo, è riuscito a farsi notare anche nella prima squadra, impressionando gli appassionati di calcio con la sua tecnica, intelligenza tattica e visione di gioco.

Non c’è da sorprendersi infatti all’idea che importanti club europei stiano cercando le migliori trattative per assicurarsi De Ketelaere all’interno del proprio team per la prossima stagione. Dall’altra parte al contempo, non stupisce che il Milan non sia flessibile sulla trattativa per la cessione, e pretenda una cifra che rispecchi il suo valore di mercato attuale: una richiesta motivata dunque anche dalla necessità di evitare una minusvalenza.