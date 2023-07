Florenzi inguaia la Roma: così salta tutto

Il terzino destro del Milan Alessandro Florenzi rischia di inguaiare completamente la sua ex Roma, così salta tutto: il motivo.

Il calciomercato del Milan è iniziato in maniera roboante, con la dirigenza rossonera che ha sfruttato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra monstre di 80 milioni di euro per portare a casa numerosi acquisti volti a rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Tra i tanti colpi di mercato in entrata e qualche uscita, le porte di Casa Milan sono sostanzialmente porte girevoli in questo periodo ed una notizia riguarda anche il futuro di Alessandro Florenzi.

L’ex giocatore della Roma è in uscita dal Milan visto che nel corso dell’ultima stagione non ha trovato molto spazio e non fornisce troppe garanzie dal punto di vista fisico. Florenzi infatti ha avuto diversi problemi fisici e nonostante le tante opportunità potenziali è stato arruolabile pochissime volte da Stefano Pioli proprio a causa della scarsa condizione fisica. Il movimento di mercato che coinvolge anche Florenzi rischia di inguaiare proprio la sua ex squadra, la “sua” Roma. Andiamo a vedere nel dettaglio il motivo.

Alessandro Florenzi “mette nei guai” la Roma: il motivo

Il Milan ha infatti offerto il cartellino di Alessandro Florenzi all’Olympique Marsiglia, visto che il club francese è alla ricerca di un terzino destro in questa sessione di mercato. La notizia non farà certamente piacere alla Roma, visto che Thiago Pinto e i giallorossi hanno offerto Rick Kardsdorp, in uscita dal club, proprio all’OM. I francesi stavano valutando il colpo dalla Roma, ma il terzino destro rossonero è un profilo che interessa di più alla dirigenza del Marsiglia, soprattutto per un fattore di esperienza internazionale.

Il profilo di Florenzi, nonostante la non indimenticabile parentesi in maglia rossonera, può annoverare infatti due semifinali di Champions League (una con la Roma ed una con il Milan) oltre alla vittoria dell’Europeo con l’Italia nel 2021. Per questo motivo il club francese starebbe valutando concretamente la possibilità di acquistarlo. Il trentaduenne rossonero ha il contratto in scadenza nel 2025 ed ha un cartellino che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, secondo il noto portale esperto di mercato Transfermarkt. Nell’ultima stagione ha accumulato solo 6 presenze con la maglia del Milan, tutte in Serie A, per un totale di 200 minuti di gioco, colpa anche di un gravissimo infortunio muscolare subito ad inizio anno e che lo ha tenuto fuori per quasi 6 mesi.