Frattesi all’Inter, via libera per il Milan: colpaccio più vicino

Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi sul mercato: cercato da diverse big di Serie A, potrebbe finire all’Inter. Il Milan ha così il via libera per un altro super colpo.

In casa Milan non è ancora stata smaltita la delusione per quanto accaduto nelle ultime settimane. L’addio a sorpresa di Paolo Maldini e Ricky Massara ha completamente stravolto l’umore dei tifosi rossoneri. Dopo una stagione altalenante il popolo milanista vedeva in Paolo Maldini la figura di riferimento e la garanzia per tornare in alto già dal prossimo anno. Le divergenze tra l’ex capitano rossonero e Gerry Cardinale, però, erano troppo ampie e il numero uno di RedBird ha deciso di lasciar andare via l’abile dirigente rossonero che ha riportato il Milan allo scudetto.

Non solo la querelle Maldini, però, ha colpito i tifosi del Milan. Sandro Tonali, che veniva visto come la prossima bandiera rossonera, è stato ceduto per 80 milioni al Newcastle. Un colpo durissimo al cuore dei milanisti che vedono le loro due figure di riferimento partire nel giro di poche settimane. Per Tonali, nonostante sia tutto fatto per la cessione, non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale. Con ogni probabilità arriverà la prossima settimana e questo ritardo non è da imputare ad un problema nella trattativa, bensì ad un ritardo per il permesso di soggiorno lavorativo in Inghilterra. Dopo l’uscita dall’Unione Europea da parte del Regno Unito, infatti, è molto più complicato ottenere questo tipo di permessi per chi arriva dall’Unione Europea.

La cessione di Tonali, dunque, ci sarà e il Milan ha bisogno di trovare il sostituto ideale per il centrocampo della prossima stagione. Per lunghe settimane si è parlato di Davide Frattesi come l’indiziato principale a prendere il posto dell’ormai ex numero 8 rossonero. Sul centrocampista del Sassuolo però c’è anche la concorrenza di Juventus e Inter.

Frattesi va all’Inter: il Milan punta tutto su un super colpo dalla Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni la situazione relativa a Frattesi si risolverà nel breve periodo e il centrocampista del Sassuolo si trasferirà all’Inter. I nerazzurri, con l’acquisto di Frattesi copriranno il vuoto lasciato da Brozovic e abbandoneranno un’altra pista che avevano in comune con il Milan.

Stiamo parlando di Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell’Udinese.

Samardzic ha stupito tutti nell’ultima stagione di Serie A e la sua valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente più favorevole rispetto ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo per Frattesi.

Deve certamente crescere, soprattutto dal punto di vista della continuità, ma per i lampi di classe purissima che ha mostrato la scorsa stagione, è sicuramente un affare per il Milan.