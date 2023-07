Futuro Adli, cessione in arrivo? Spunta un club della Ligue 1

Situazione complicata per il mercato del Milan, visto che i rossoneri hanno una rosa di oltre 30 giocatori che occorre smaltire al più presto per poter acquistare ulteriori rinforzi.

Yacine Adli può lasciare il Milan dopo l’ultima stagione in cui ha avuto un minutaggio molto limitato, per cercare di trovare continuità e dimostrare realmente il suo valore.

Adli parte in direzione Ligue 1?

Un’ipotesi per Adli è sicuramente il ritorno in Ligue 1, visto che il Lille negli ultimi giorni si è fatto avanti per chiedere informazioni sul trequartista, partito insieme alla squadra per la tournée in America. Ricordiamo che il giovane calciatore di origini algerine è esploso proprio in Francia, al Bordeaux.

L’altra notte, sia Adli che De Ketelaere hanno giocato uno spezzone di partita contro il Real Madrid di Ancelotti. Il belga ha giocato come trequartista, mentre Adli come play. Tuttavia, nonostante non si tratti di un match ancora importante, i due non hanno convinto e per questo motivo potrebbero partire senza alcun rimpianto.