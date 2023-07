Gattuso non dimentica il Milan: “Resta casa mia”

Rino Gattuso ha fatto parte della storia del Milan, prima da calciatore poi da allenatore, in una sua recente dichiarazione non ha dimenticato di certo i colori rossoneri.

Intervistato ai microfoni della trasmissione Chiringuito TV, Gennaro Gattuso, ha spiegato i motivi della sua separazione con il Valencia, legata ad incomprensioni con la società su temi di mercato. L’ex centrocampista poi si è lasciato andare ad un breve pensiero sul Milan.

Gattuso, parole d’amore per il ‘suo’ Milan

Da calciatore bandiera e vero guerriero per i colori rossoneri, ha alzato tanti trofei ed è stato spesso decisivo. Da allenatore, tra alti e bassi, non ha avuto un’esperienza di certo indimenticabile. Ma per i tifosi rossoneri resta sempre un punto di riferimento.

Il Milan è casa mia. Ho avuto la fortuna di giocare 14 anni in rossonero, oltre ad allenare per due anni, ed è stato un vero privilegio per me

Così è intervenuto Gattuso sul Milan, parte fondamentale della sua carriera.