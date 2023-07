Giulia Pastore rimpiange già il sole: “July Memories”, in bikini è bellissima (FOTO)

Ha lasciato Milano per accompagnare Tonali a Londra, ma Giulia Pastore continua a far impazzire i tifosi rossoneri. In bikini è uno schianto.

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle rappresenta, finora, forse il colpo di scena più inatteso del mercato estivo. Il centrocampista classe 2000 veniva considerato da tutti come una potenziale bandiera del Milan, vista anche la dichiarata fede rossonera e l’attaccamento alla maglia mostrato nei tre anni di militanza. La realtà, però, si è rivelata diversa ed ha fatto malissimo ai milioni di tifosi del Diavolo sparsi in giro per il mondo.

Il calciatore, di fatto, era stato designato dagli stessi sostenitori milanisti come una delle nuove bandiere della loro squadra del cuore. Anche lo stesso Sandro Tonali ha ribadito più di una volta il suo grande amore per il club rossonero, ma l’offerta roboante del fondo PIF proprietario dei Magpies ha davvero stravolto ogni possibile scenario. Alla fine i soldi e l’opportunità economica hanno prevalso sui sentimenti e sulla passione. Impossibile per il Milan rifiutare i 70 milioni offerti dal Newcastle; difficile per Tonali dire di no all’opportunità di calcare i campi della lega più importante al mondo e farlo per cifre di molto superiori a quelle percepite in Italia.

Giulia Pastore da urlo, in bikini è mozzafiato: fan in visibilio

A seguirlo in questa sua nuova avventura professionale è la sua Giulia Pastore, che ha raggiunto con lui l’Inghilterra, dove Tonali ha per l’appunto completato l’iter dei test atletici e siglato il contratto con il suo nuovo club. In queste settimane i due sono lontani a causa della Tournée a cui sta partecipando il giocatore con il club, mentre la bella Giulia continua a godersi le sue vacanze estive tra qualche ricordo pubblicato sui social.

Social che sono da sempre molto utilizzati dalla giovane ragazza che, soprattutto grazie alla sua bellezza, continua a spopolare sempre più. Oltre alla passione per il web, è testimonial e modella di un noto marchio di gioielli italiano “Burato Gioielli“. Di recente ha pubblicato alcuni scatti di luglio dove è per l’appunto ritratta con collane, anelli e bracciali del brand. Una sequenza di foto tra piscina e curve mozzafiato in bikini: una ricetta sconvolgente che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Gli osservatori più attenti non avranno fatto a meno di notare la scollatura decisamente hot della Pastore che, in attesa del ritorno del suo amato Sandro, stuzzica la platea di seguaci del suo account Instagram che vanta circa 150k followers.