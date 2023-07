Giusy Meloni in spiaggia a Formentera: temperatura in aumento (FOTO)

Giusy Meloni fa impazzire i social con gli scatti in spiaggia a Formentera: il fisico è da mozzare il fiato.

Il calciomercato si è appena aperto ufficialmente, ma la madrina rossonera e volto di Sportitalia e MilanTV Giusy Meloni sta trascorrendo le sue vacanze a Formentera, prima di ripartire e tornare sugli schermi nelle case di tutti i tifosi del Milan e non solo. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da circa 300mila persone tra tifosi rossoneri e non, una serie di scatti della sua vacanza in Spagna, a Formentera.

Le foto pubblicate da Giusy Meloni hanno fatto impazzire i suoi followers ed hanno fatto il giro del web. Ancora una volta, gli scatti della conduttrice classe 1999 non mettono in mostra alcun fidanzato o compagno, continuando a mantenere il mistero su quella che è la sua vita personale, che va oltre quella professionale. Se c’è infatti una cosa che Giusy Meloni non lascia mai trasparire sui suoi social, è proprio la questione delle relazioni, che preferisce evidentemente tenere private e lontane dal mondo del gossip.

Giusy Meloni mozzafiato in spiaggia: corpo perfetto per la modella

La foto pubblicata su Instagram della conduttrice in vacanza a Formentera ha fatto immediatamente alzare le temperature sul web, con i tifosi rossoneri e non che seguono il profilo Instagram di Giusy Meloni che sono andati su di giri a causa del corpo perfetto della conduttrice. Ancora una volta, come al solito, il segreto di Giusy Meloni è certamente la sua naturalezza e la sua bellezza acqua e sapone, senza trucco pesante e senza alcun tipo di volgarità. In attesa di rivederla a brevissimo sugli schermi di Sportitalia per le trasmissioni riguardanti il calciomercato, tutti i fan della conduttrice sono stati allietati dalle sue curve in spiaggia che mozzano il fiato.

Il costume mette in mostra tutto il fisico di Giusy Meloni, come detto in precedenza, senza lasciare spazio ad alcun tipo di malizia o volgarità, come sempre. La conduttrice è infatti un esempio di bellezza autentica e pulita, senza trucco pesante né manie di protagonismo. A maggior ragione è evidente tutto ciò pensando a quanto Giusy Meloni tenga nascosta la propria vita fuori dagli schermi e dalla sfera pubblica, per non esporre le persone che le stanno accanto al tremendo mondo del gossip che è solito investire personaggi del mondo dello spettacolo come è la conduttrice.