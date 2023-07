Ibrahimovic? No, Franco Baresi! La decisione di RedBird spiazza tutti

Tempo di cambiamenti in casa Milan. RedBird, fondo proprietario del club di via Aldo Rossi ha deciso il futuro di Franco Baresi.

L’estate che i tifosi del Milan stanno vivendo è certamente più complicata di quanto si aspettassero. Il club rossonero, infatti, dopo una stagione altalenante che si è conclusa con il quarto posto in campionato – grazie alla penalizzazione della Juventus per il “Caso Plusvalenze” – e con la semifinale di Champions League, aveva il compito di ripartire alla grande in vista della prossima stagione.

Il Milan, però, ha deciso di farlo privandosi dei suoi punti cardine, iniziando una vera e propria rivelazione. Mentre Rafael Leao resterà al Milan, grazie all’intercessione di Paolo Maldini che ha sbloccato una trattativa che andava avanti da diversi mesi, lo stesso non si può dire proprio dell’ex capitano rossonero.

Paolo Maldini, infatti, è stato licenziato in tronco da Gerry Cardinale. L’uomo che ha permesso al Milan di rinascere dopo diverse stagioni buie e che era il punto di riferimento per l’intero popolo milanista, non farà più parte della dirigenza rossonera. La decisone presa da Cardinale ha spiazzato tutti, con diversi giocatori che hanno preso le difese di Maldini attraverso i proprio profili social. Alla base di questo all0ntanamento, ci sono delle divergenze tra Maldini e lo stesso Cardinale circa la strategia da adottare sul mercato. Il numero uno di RedBird, infatti, vuole affidare il mercato al modello Moneyball, ma Maldini non era d’accordo con questa scelta. Per questo motivo c’è stato il licenziamento che ha portato anche all’addio di Ricky Massara, braccio destro di Maldini.

Oltre a Maldini, i tifosi del Milan hanno dovuto dire addio anche a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è stato ceduto a sorpresa al Newcastle per la cifra record di 80 milioni di euro. Tonali era un punto di riferimento sia per la squadra che per i tifosi che vedevano in lui la futura bandiera del Milan.

Non solo Maldini, altro ribaltone in dirigenza

Un altro elemento cardine nello spogliatoio rossonero ha salutato il Milan. Zlatan Ibrahimovic ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. In molti si aspettavano che per lui ci fosse un futuro in dirigenza a fare da collante tra squadra e piani alti.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, non sarà così. A ricoprire questo ruolo sarà lo storico difensore del Milan Franco Baresi. Attualmente ricopre la carica di vice presidente onorario del club. Da questo momento, però, Baresi avrà anche un ruolo operativo all’interno dell’organigramma rossonero.

La decisione sul futuro di Franco Baresi è arrivata direttamente da RedBird.